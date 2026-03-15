16/03/2026
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Empresário morre após ataque de abelhas e outro homem fica ferido

Vítima não resistiu às picadas e segunda pessoa foi socorrida em estado de choque

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Empresário morre após ataque de abelhas e outro homem fica ferido
Empresário morre após ataque de abelhas em ocorrência/ Foto: Reprodução

Um empresário morreu e outro homem ficou ferido após um ataque de abelhas registrado por volta do meio-dia deste sábado (14), em Itapiranga, no estado de Santa Catarina.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, as equipes foram acionadas para atender duas vítimas atingidas pelos insetos. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um homem caído no chão, com diversas picadas pelo corpo. Ele não resistiu à gravidade do ataque e já estava sem vida.

A segunda vítima foi localizada caminhando pela área e apresentava sinais de choque. Segundo os bombeiros, o homem relatou dores intensas e ardência pelo corpo após também ter sido atacado por abelhas.

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Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e informou aos socorristas que não possui alergia a picadas. Após a avaliação inicial, foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região para atendimento médico.

Após o atendimento da ocorrência, o corpo do empresário permaneceu no local até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal, responsável pelos procedimentos legais.

As circunstâncias do ataque não foram detalhadas até o momento e devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

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