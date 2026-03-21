Família de Bruce Willis compartilha momento com neta durante tratamento de demência

Novos registros divulgados pela família de Bruce Willis mostram o ator em um momento de intimidade ao lado da neta Louetta, de três anos. Nas imagens, o artista aparece recebendo um beijo no rosto da criança, evidenciando o suporte familiar que o cerca desde o diagnóstico de demência frontotemporal.

Bruce Willis e Demi Moore, que foram casados por mais de uma década e possuem três filhas, mantêm uma relação harmoniosa em prol da saúde do ator. Atualmente, Willis vive com sua esposa, Emma Heming, e as filhas do casal, contando com uma rede de apoio que envolve tanto familiares quanto profissionais especializados.

O papel do cuidador

Desde a confirmação da doença neurodegenerativa, Emma Heming Willis assumiu o protagonismo nos cuidados diários e na gestão da saúde do marido. A modelo e atriz tem utilizado sua visibilidade para conscientizar o público sobre a demência frontotemporal e, principalmente, sobre a saúde mental de quem exerce o papel de cuidador.

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Emma destaca a necessidade de suporte emocional e psicológico para parentes que enfrentam a rotina exigente de acompanhar pacientes com quadros de degeneração cerebral. Além da dedicação direta, ela investe na adaptação do ambiente para garantir que o ator tenha o máximo de conforto e segurança diante das limitações impostas pela condição.

Adaptação do tratamento

Com o avanço do quadro clínico, que compromete funções de comunicação e comportamento, a família tomou decisões estratégicas sobre o acompanhamento médico. Em 2024, Emma revelou a opção de transferir o ator para um local com estrutura técnica mais adequada para o tratamento específico da doença, sem que isso interrompa a convivência frequente com as filhas e netos.

A estratégia visa equilibrar o suporte clínico intensivo com a manutenção dos vínculos afetivos, considerados fundamentais para o bem-estar do ator nesta fase da vida.