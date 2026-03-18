Governadores articulam posição contrária à redução da jornada de trabalho em debate

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, manifestou-se de forma contrária à proposta que visa extinguir a escala de trabalho 6×1. Durante um debate entre pré-candidatos do PSD à Presidência da República, o gestor defendeu mudanças estruturais.
Ratinho Júnior sugeriu que a jornada de trabalho seja definida estritamente por hora trabalhada. Em sua visão, o modelo ideal permitiria uma flexibilidade com possibilidade de cumprimento de até 60 horas semanais pelos trabalhadores.
Ao comentar a atual movimentação pela redução da jornada, o governador classificou a pauta como “eleitoreira”. A declaração ocorreu no último domingo (15), durante um programa promovido pelo Canal Livre, da Rede Bandeirantes.
O debate contou também com a presença dos governadores Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Ambos os gestores acompanharam o posicionamento de Ratinho Júnior, demonstrando resistência à proposta de alteração na carga horária semanal.
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Para os governadores presentes, o foco das discussões deve ser a produtividade e a sustentabilidade das empresas. A crítica central do grupo recai sobre o impacto financeiro que a redução obrigatória de dias trabalhados causaria.
O posicionamento dos líderes estaduais acirra a discussão nacional sobre as leis trabalhistas no país. Enquanto setores sociais pressionam por mais folgas, os gestores do PSD reforçam a necessidade de manter o atual ritmo de produção.
As declarações repercutiram imediatamente nos setores sindicais e empresariais. O debate sobre a escala de trabalho deve seguir como um dos temas centrais na agenda política dos pré-candidatos para o próximo ciclo eleitoral.
Veja o vídeo: