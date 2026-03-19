Governo fiscaliza postos do Juruá após aumento repentino nos preços das bombas

Após a mobilização iniciada na capital, o Governo do Acre estendeu para o Vale do Juruá a fiscalização rigorosa sobre o preço dos combustíveis. Entre quarta (18) e quinta-feira (19), equipes do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) percorreram postos em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves para investigar o aumento repentino registrado nas bombas.

A operação não se limita apenas ao valor final pago pelo motorista. Os fiscais estão exigindo documentos cruciais, como notas fiscais de compra e planilhas de custos, para entender se o aumento repassado tem base legal ou se configura prática abusiva. Além disso, testes de qualidade e aferição de litragem estão sendo realizados para garantir que o combustível não esteja adulterado e que a bomba não esteja marcando valores errados.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, ressaltou que a ação visa dar uma resposta técnica ao cenário de instabilidade. “Estamos exigindo transparência total dos fornecedores. Qualquer reajuste precisa estar devidamente justificado para que o consumidor não seja o único prejudicado”, afirmou.

Mobilização Nacional e Parcerias

A ofensiva no Juruá faz parte de um movimento nacional coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça. No Acre, o trabalho conta com o reforço da Agência Nacional do Petróleo (ANP), do Ipem e de órgãos de Segurança Pública.

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Segundo John Lynneker, chefe de fiscalização do Procon, a análise documental é minuciosa. “Nossas equipes estão em campo para garantir a regularidade do mercado. Caso identifiquemos que o lucro está sendo maximizado de forma ilícita em cima do consumidor, as medidas administrativas e multas serão aplicadas imediatamente”, reforçou.

Canais de Denúncia

O Procon orienta que o consumidor é o principal fiscal. Caso perceba variações injustificadas ou suspeite da qualidade do combustível, as denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais: