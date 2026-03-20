Governo instala internet via satélite e entrega tablets no interior do Acre

Garantir que o conhecimento chegue com a mesma velocidade aos alunos da capital e do interior é um dos pilares da atual gestão do governo do Acre. Nesta quinta-feira (19), a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do seu Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), deu um passo decisivo nesse compromisso ao realizar a instalação de internet via satélite e a entrega de tablets na Escola Borges de Aquino, em Porto Walter.

A ação faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), uma colaboração entre os governos estadual e federal para extinguir o “apagão digital” em localidades remotas. Com a instalação de uma antena Starlink, tanto a escola quanto a representação da SEE no município passaram a contar com conexão de alta performance, essencial para o uso de ferramentas modernas de ensino.

Para José Neto, chefe do DTI, levar conectividade ao interior é uma questão de justiça educacional. “Nossas escolas precisam de internet de qualidade para desenvolver ações pedagógicas e dar acesso a conteúdos digitais. Levamos abertura a um mundo digital a localidades que sempre enfrentaram problemas de conectividade”, destacou.

Impacto Direto na Gestão e na Sala de Aula A mudança já é sentida na ponta. De acordo com a gestora da escola, Ivania Ferreira, a agilidade na conexão permite o acesso imediato às ferramentas de apoio e ao monitoramento enviado ao Ministério da Educação (MEC). “Esse acesso rápido melhora todos os nossos processos administrativos e reflete diretamente na sala de aula, dando condições para que os professores entreguem aulas melhores”, afirmou.

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Além da internet, a SEE garantiu a entrega de mais de 180 tablets para os estudantes da unidade. Os dispositivos funcionam como janelas para o conhecimento, permitindo que os alunos explorem plataformas de pesquisa e aplicativos educativos, elevando a qualidade do processo de aprendizagem em Porto Walter.

Com essa iniciativa, o governo reforça que a distância geográfica não deve ser um impedimento para a inovação, consolidando o uso da tecnologia como uma aliada permanente da educação pública acreana.