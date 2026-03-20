20/03/2026
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Influenciadora escapa de ataque e denuncia histórico de relacionamento abusivo

Caso de Rayssa de Brasília reforça a gravidade do ciclo da violência doméstica e a importância de redes de apoio para vítimas

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Vídeo de influenciadora pedindo socorro acende alerta sobre violência contra mulher

Um vídeo angustiante compartilhado pela influenciadora digital Rayssa de Brasília ou Ray Berbary , tomou conta das redes sociais nesta sexta-feira (20). Nas imagens, a jovem relata os momentos de terror que viveu ao tentar escapar do ex-companheiro, que teria intensificado episódios de perseguição e ameaças por não aceitar o fim do relacionamento.

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Segundo o relato da vítima, a situação chegou ao limite quando ela precisou pedir socorro e agir rapidamente para conseguir fugir de uma abordagem agressiva. Rayssa descreve um histórico de relacionamento abusivo, marcado por comportamentos controladores que evoluíram para violência psicológica e física.

“Consegui escapar por pouco”, desabafou a influenciadora, que agora busca proteção legal. O caso serve como um alerta contundente sobre os riscos do feminicídio e a urgência de identificar os primeiros sinais de um parceiro agressor, como o isolamento da vítima e as explosões de raiva diante do término.

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A importância da denúncia Autoridades e especialistas em segurança da mulher reforçam que episódios de perseguição (conhecidos tecnicamente como stalking) são frequentemente o prelúdio de agressões mais graves. A recomendação é que, ao notar comportamentos de risco, a vítima procure imediatamente a Delegacia da Mulher ou ligue para o 180.

Rayssa, que possui milhares de seguidores, decidiu tornar o caso público não apenas para garantir sua segurança, mas para incentivar outras mulheres que vivem situações semelhantes a quebrarem o silêncio antes que o pior aconteça.

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