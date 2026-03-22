Influenciadora viraliza ao passear com pombo de estimação dentro da bolsa

Uma rotina pouco convencional tem dominado as redes sociais e dividido opiniões entre os internautas. A influenciadora digital Abby Jardine tornou-se um fenômeno de visualizações ao compartilhar um hábito curioso: ela leva seu pombo de estimação dentro da bolsa para praticamente todos os seus compromissos diários. O animal, que já se tornou uma presença constante em seus vídeos, é tratado com o mesmo zelo dedicado a cães e gatos.

A história dessa amizade improvável começou quando Abby encontrou o pássaro ainda filhote, em uma situação de extrema vulnerabilidade. Sensibilizada, a jovem decidiu realizar o resgate e cuidar da ave em sua residência. Com o passar do tempo, o vínculo entre os dois se fortaleceu de tal forma que o pombo passou a se comportar como um verdadeiro animal doméstico, acostumado ao contato humano e a ambientes movimentados.

Adaptação e Cuidados

A transição para a vida de “pet viajante” foi gradual. Abby passou a transportá-lo em sua bolsa para garantir segurança e conforto durante os deslocamentos urbanos. Segundo a influenciadora, o animal mantém a tranquilidade mesmo em locais públicos, pois foi socializado desde cedo. Ela ressalta ainda que mantém protocolos rigorosos de higiene e bem-estar para garantir que a ave esteja sempre saudável.

Quebrando Estigmas

Embora os pombos sejam frequentemente vistos de forma negativa nos centros urbanos, a relação de Abby com seu pet tem ajudado a humanizar a espécie perante seus seguidores. Enquanto alguns demonstram estranhamento ao ver a ave em locais inusitados, muitos se encantam com a naturalidade da interação.

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Para a influenciadora, a experiência transformou sua percepção sobre os vínculos entre humanos e animais. Abby afirma sentir-se como uma “mãe orgulhosa” e utiliza sua plataforma para mostrar que o afeto e o respeito podem surgir das formas mais inesperadas, independentemente da espécie do animal acolhido.