O governo estadual, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), garantiu um aporte de R$ 224 milhões para investimentos em infraestrutura. O montante, proveniente de emendas da bancada federal, será destinado à pavimentação urbana e à elaboração de projetos estruturantes com execução prevista para o ciclo de 2027.

A presidente do órgão, Sula Ximenes, destacou que o planejamento antecipado é a chave para a eficiência das intervenções. Segundo a gestora, a segurança dos recursos permite organizar cada etapa técnica, garantindo que as obras avancem sem interrupções após o início da execução.

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Do montante total, a maior parte será aplicada diretamente no asfalto: R$ 77 milhões estão reservados para vias urbanas específicas e outros R$ 147 milhões serão distribuídos para o asfaltamento de ruas nos municípios. O foco principal é avançar sobre vias que ainda estão no barro e recuperar trechos que sofrem com o desgaste natural do tempo.

Além das máquinas na pista, o planejamento reserva R$ 43 milhões para a fase de inteligência. Este valor já conta com ordem de serviço emitida para a elaboração de projetos estruturantes. Esta etapa é fundamental, pois compreende os estudos técnicos, ajustes de engenharia e definições de intervenções que precedem a chegada das frentes de serviço.

As ações seguem um cronograma técnico rigoroso. A meta do órgão é utilizar o período atual para consolidar os projetos e licitações, assegurando que, em 2027, o estado tenha um canteiro de obras ativo e tecnicamente embasado em todas as regionais.