Israel diz ter destruído avião usado por Ali Khamenei no Aeroporto de Teerã

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta segunda-feira (16/3) que destruíram uma aeronave utilizada pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, no Aeroporto Mehrabad, em Teerã.

Segundo o comunicado oficial, o avião era utilizado por Khamenei, altos funcionários e militares iranianos. A IDF destacou que a ação prejudica a capacidade de coordenação da liderança do regime com outros países e afeta esforços de fortalecimento militar.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que continuarão realizando operações para “neutralizar meios utilizados pelas forças militares do regime iraniano em todo o Irã”.

Não há informações sobre mortos ou feridos divulgadas até o momento.

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