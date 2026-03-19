19/03/2026
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Jovem abre os olhos em próprio velório e causa pânico

Fenômeno raro conhecido como reflexo pós-morte interrompe velório em Angra dos Reis e levanta dúvidas sobre os limites biológicos

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Jovem abre os olhos em próprio velório e causa pânico
Especialistas apontam que o espasmo cadavérico ocorre frequentemente em situações de extremo estresse físico/ Foto: Reprodução

O velório de Caroline Costa Nunes Pereira, de 27 anos, em Angra dos Reis (RJ), transformou-se em um cenário de pânico e discussões científicas na última madrugada de sexta-feira (13). Familiares e amigos que prestavam as últimas homenagens na Capela Mortuária do Frade relataram que a jovem teria aberto os olhos e emitido sons semelhantes a uma tosse, gerando a interpretação imediata de que ela ainda estaria viva.

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Relatos de testemunhas descrevem um momento de extremo espanto. “Saíram tudo correndo da capela”, afirmou uma prima de Caroline em áudio que circula nas redes sociais. A reação física da jovem, embora visualmente impactante para quem enfrenta o luto, possui explicações biológicas fundamentadas na medicina legal.

A Ciência por trás do Fenômeno

Especialistas explicam que episódios como este podem ser atribuídos ao espasmo cadavérico. Trata-se de uma condição rara onde a musculatura entra em rigidez instantânea no momento da morte, sem passar pelo relaxamento natural. Esse mecanismo costuma ocorrer em casos de morte súbita ou sob forte estresse físico.

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Além do espasmo, sons como tosses ou gemidos são frutos de processos mecânicos pós-morte: a liberação de gases acumulados ou energia residual nas células pode gerar contrações que simulam funções vitais, mesmo sem qualquer atividade cerebral ou consciência.

Posicionamento Oficial

Em nota, a direção do Hospital Municipal da Japuíba esclareceu que Caroline faleceu às 16h30 do dia 12 de março de 2026, vítima de insuficiência cardíaca e complicações infecciosas. A unidade reforçou que todas as manobras de reanimação foram realizadas e que o óbito foi confirmado por exame de eletrocardiograma.

“Esse tipo de manifestação é conhecido na literatura médica como reflexo pós-morte e pode ocorrer devido à atividade residual do sistema nervoso, não alterando o diagnóstico de morte previamente confirmado”, afirmou a prefeitura em nota oficial.

O caso deve agora seguir para análise judicial, onde perícias técnicas e vídeos registrados pela família serão avaliados para descartar qualquer possibilidade de erro médico e confirmar a natureza fisiológica das manifestações.

Ouça o áudio: 

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