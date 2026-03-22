Justiça analisa denúncia contra Prior por lucro em esquema de apostas esportivas

O ex-BBB e influenciador digital Felipe Prior foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), sob a acusação de envolvimento em um esquema de apostas esportivas considerado abusivo. A denúncia, protocolada no último dia 18 de março pela Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, aponta a participação do influenciador em uma operação de “publicidade enganosa e predatória”.

O foco da investigação é a divulgação da plataforma Seu.bet.br. Segundo o MPDFT, a estratégia de marketing utilizada tinha como alvo consumidores “hipervulneráveis”, que eram atraídos por promessas irreais de ganhos rápidos e facilidades financeiras.

Modelo de Ganhos sobre Perdas

O documento detalha que Prior possuía participação direta no modelo de monetização da casa de apostas. De acordo com a denúncia, o contrato previa que o influenciador recebesse um valor fixo de R$ 20 por cada novo usuário que realizasse o cadastro com um depósito mínimo.

Entretanto, o ponto mais crítico destacado pelo Ministério Público é a cláusula que garantia ao influenciador 15% sobre a receita gerada pelas perdas dos apostadores que utilizaram seu link ou código. Para o órgão, essa prática estabelece um conflito direto de interesse, uma vez que o lucro do influenciador dependia diretamente do prejuízo financeiro de sua própria audiência.

Andamento Jurídico

O MPDFT sustenta que esse modelo reforça um ciclo abusivo e predatório dentro do mercado de apostas online no Brasil. O caso agora está sob análise da Justiça, que decidirá nos próximos dias se aceita a denúncia e torna Felipe Prior réu no processo.

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Até o fechamento desta reportagem, a defesa de Felipe Prior não havia se manifestado publicamente sobre as graves acusações apresentadas pelo Ministério Público. O espaço permanece aberto para o posicionamento oficial do influenciador.