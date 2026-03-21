Laboratório da PCAC alcança excelência nacional em exames de alcoolemia

O Laboratório de Toxicologia do Instituto de Análises Forenses (IAF), unidade vinculada à Polícia Civil do Acre (PCAC), alcançou nota máxima na 5ª Rodada do Ensaio de Proficiência em Alcoolemia. Promovida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a iniciativa reuniu 22 laboratórios especializados de diversas regiões do país para testar a precisão e a confiabilidade de análises laboratoriais.

Durante o processo avaliativo, a equipe técnica da PCAC realizou medições em amostras de sangue e soluções de etanol em água. Os resultados foram submetidos a critérios técnicos rigorosos, que observaram desde a metodologia aplicada até a comparabilidade do desempenho analítico entre os participantes nacionais.

Importância Forense

O exame de alcoolemia, que identifica a concentração de álcool no sangue, é uma ferramenta decisiva para o Poder Judiciário. A prova técnico-científica produzida pelo laboratório é essencial em inquéritos policiais, especialmente em casos de condução de veículos sob efeito de substâncias psicoativas, garantindo a fundamentação necessária para decisões judiciais.

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As análises no Acre foram conduzidas pelo perito criminal Giulliano Scarante Cezarotto, especialista em Toxicologia. O desempenho obtido pelo laboratório atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, padrão internacional que atesta a competência técnica de laboratórios de ensaio.

Compromisso com a Excelência

Para o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Mário Sandro Martins, o resultado reflete o alto nível da perícia acreana. “O desempenho máximo obtido pelo nosso Laboratório de Toxicologia reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a excelência técnica e a produção de provas periciais confiáveis”, destacou o diretor. Segundo ele, o alinhamento aos padrões nacionais e internacionais assegura um suporte qualificado às investigações criminais no estado.