Laboratório de Sena Madureira é destaque nacional e concorre entre os melhores do Brasil

O LabClin, localizado em Sena Madureira, conquistou reconhecimento nacional ao ser selecionado entre os 16 melhores laboratórios de análises clínicas do Brasil em uma importante premiação do setor.
A votação popular já está aberta e segue até o dia 29 de março. A população pode participar e apoiar o laboratório Acreano. O feito ganha ainda mais relevância por se tratar do único representante do Acre na disputa, colocando o estado em evidência no cenário da saúde diagnóstica do país.
A indicação reforça a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório e o compromisso com a excelência no atendimento à população.
A expectativa é que, com o apoio da população acreana, o LabClin avance no ranking nacional e conquiste uma posição entre os cinco melhores do Brasil, fortalecendo o nome do estado na premiação.