Medição aponta vazante do Rio Acre mesmo após registro de fortes chuvas nas últimas horas

O monitoramento do Rio Acre registrou uma redução no volume das águas nas primeiras horas desta quarta-feira (18). A medição oficial realizada às 6h apontou a marca de 10,20 metros, confirmando uma tendência de vazante.

Na última terça-feira (17), o manancial apresentava a marca de 10,39 metros. A retração de 19 centímetros ocorre em um cenário de atenção, já que o volume de chuvas nas últimas 24 horas foi consideravelmente alto.

De acordo com os dados técnicos, o acúmulo de chuvas chegou a 40,80 milímetros no último período. O índice é muito superior ao registrado no dia anterior, quando as precipitações somaram apenas 0,20 milímetros.

Apesar do volume de água acumulado, o rio segue operando com uma margem de segurança em relação aos limites críticos. A marca de alerta para o manancial é estabelecida pelas autoridades em 13,50 metros.

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Já o transbordo, que marca o início das inundações em áreas urbanas mais baixas, está fixado em 14,00 metros. Atualmente, o nível do rio encontra-se quase quatro metros distante deste limite de transbordamento.

A Defesa Civil permanece monitorando o comportamento do manancial e a previsão do tempo para as próximas horas. A preocupação reside na possibilidade de chuvas intensas nas cabeceiras, o que pode alterar o cenário.