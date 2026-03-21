Uma ação da Polícia Militar do Acre, por meio do 8º BPM, resultou na apreensão de munições e mais de dois quilos de drogas durante uma barreira policial realizada neste sábado (21), na BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco. As ocorrências, apesar de distintas, têm pontos em comum: ambas envolveram mulheres que viajavam em táxis diferentes e foram abordadas durante a fiscalização.

Na primeira abordagem, os policiais interceptaram uma passageira que transportava 200 munições, sendo 50 de pistola calibre 9 milímetros e 150 de revólver calibre .38. A suspeita foi presa em flagrante ainda no local. Já na segunda ocorrência, outra mulher foi detida após os militares encontrarem 2,076 quilos de maconha escondidos no interior do veículo em que ela viajava. A droga foi apreendida e encaminhada junto com a suspeita.

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De acordo com a Polícia Militar, as duas ações fazem parte de uma estratégia de reforço na fiscalização da BR-364, considerada uma das principais rotas de circulação no estado e frequentemente utilizada para o transporte de materiais ilícitos entre municípios.

As suspeitas foram conduzidas à delegacia de Sena Madureira, onde permanecem à disposição da Justiça. Todo o material apreendido também foi encaminhado para os procedimentos legais.

Combate ao crime nas rodovias

A intensificação de barreiras policiais na BR-364 tem sido uma das principais estratégias das forças de segurança para coibir o tráfico de drogas e o transporte ilegal de armamentos no interior do Acre. O trabalho integrado entre policiamento ostensivo tem permitido abordagens mais eficazes, aumentando o número de apreensões.

Casos como este reforçam a importância das ações preventivas nas rodovias, sobretudo em trechos que ligam cidades estratégicas como Sena Madureira e Rio Branco, frequentemente monitorados por órgãos de segurança pública.