18/03/2026
ContilPop
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia

Nações Unidas alertam para recorde de fome no mundo após dezoito dias de guerra

Conflito no Oriente Médio impacta rotas de abastecimento e gera tensão diplomática entre Estados Unidos e Otan

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Nações Unidas alertam para recorde de fome no mundo após dezoito dias de guerra
Guerra no Oriente Médio: ONU alerta para fome recorde/ Foto: Reprodução

A Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu um alerta gravíssimo nesta terça-feira (17) sobre os desdobramentos humanitários do 18º dia de guerra no Oriente Médio. Segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), o prolongamento das hostilidades e o bloqueio de rotas estratégicas podem levar o mundo a um número recorde de pessoas enfrentando a fome aguda, com projeções de que até 45 milhões de indivíduos entrem em situação de insegurança alimentar severa até junho.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O diagnóstico aponta que o encarecimento dos combustíveis e a interrupção de fluxos marítimos, como no Estreito de Ormuz, elevaram os custos operacionais de ajuda humanitária e o preço dos alimentos em escala global. “Estamos diante de uma probabilidade terrível que elevaria a fome a um recorde histórico”, afirmou Carl Skau, diretor-executivo adjunto do PMA, destacando que regiões da África e da Ásia seriam as mais impactadas pelo cenário de instabilidade.

LEIA TAMBÉM: 

Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota” e ícone do cinema Blaxploitation

Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

Acre registra índice de inadimplência abaixo da média nacional e se destaca na Região Norte

No campo diplomático, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com dureza à negativa de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em enviar navios de guerra para a região. O líder norte-americano buscava formar uma coalizão naval para garantir a abertura do Estreito de Ormuz, via crucial por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, atualmente sob ameaça de interrupção devido ao conflito com o Irã.

Trump enviou um recado direto aos aliados, afirmando que a falta de cooperação militar pode significar um “futuro muito ruim” para a aliança atlântica. Países como Alemanha, França e Itália já manifestaram que não pretendem enviar embarcações militares, defendendo soluções diplomáticas para a crise. Após as negativas, o presidente norte-americano declarou que as forças dos EUA seriam capazes de agir sozinhas, embora mantenha a pressão sobre as nações que dependem da energia proveniente do Golfo Pérsico.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.