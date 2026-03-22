22/03/2026
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Nascimento de filhote de harpia é marco para conservação

Nascimento de harpia em reserva baiana é o único registro da espécie em toda a Mata Atlântica em 2026

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Nascimento de filhote de harpia é marco para conservação
A harpia, também conhecida como gavião-real, é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina do mundo/ Foto: João Marcos Rosa

O meio científico brasileiro celebra um acontecimento raro e de extrema importância para a biodiversidade nacional. Há cerca de duas semanas, nasceu um novo filhote de harpia (Harpia harpyja) em uma reserva particular no sul da Bahia. O registro é considerado um marco histórico, uma vez que este é o único ninho conhecido com filhote em toda a extensão da Mata Atlântica no decorrer deste ano.

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O nascimento ocorreu na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Estação Veracel, localizada em uma área preservada entre os municípios de Porto Seguro e Eunápolis. A região é estrategicamente vital para a sobrevivência da espécie, que enfrenta sérios riscos de extinção devido à perda de habitat.

Histórico de Preservação

A Estação Veracel possui uma trajetória emblemática no estudo dessas aves de rapina. Foi nesta unidade de conservação que, em 2005, pesquisadores identificaram o primeiro ninho de harpia em toda a Mata Atlântica. Desde então, o monitoramento tem sido rigoroso. Em 2018, a reserva já havia registrado outros dois ninhos ativos, ambos com filhotes, consolidando o local como um refúgio seguro para a reprodução da espécie.

Importância para a Ciência

A harpia, também chamada de gavião-real, é uma ave que necessita de grandes áreas de floresta conservada para sobreviver e se reproduzir. Por ter um ciclo reprodutivo lento geralmente um filhote a cada dois ou três anos, cada novo nascimento é recebido com entusiasmo por biólogos e ambientalistas.

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Para os especialistas, a presença deste filhote vivo e saudável é um indicativo positivo da qualidade ambiental da reserva baiana. O monitoramento continuará de forma remota para garantir que o crescimento da pequena harpia ocorra sem interferências humanas, permitindo que, em breve, ela possa voar e ajudar a repovoar as matas do extremo sul do estado.

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