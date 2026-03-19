19/03/2026
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Oficina em Cruzeiro do Sul orienta elaboração de planos de trabalho sociais

Entidades devem se adequar às normas do Marco Regulatório para garantir o recebimento e a execução de recursos da Seguridade Social.

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Oficina em Cruzeiro do Sul orienta elaboração de planos de trabalho sociais
Representantes de organizações sociais participam de treinamento sobre gestão de convênios e parcerias./ Foto: Reprodução

O Governo do Acre, por meio do Conselho Estadual de Fomento e Colaboração (Confoco-AC), realiza nesta quinta-feira (19), em Cruzeiro do Sul, uma agenda estratégica para fortalecer o terceiro setor no estado. A capacitação, que ocorre no Polo da Universidade Aberta, foca na instrução técnica para a elaboração de planos de trabalho e execução de recursos públicos.

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O treinamento é voltado para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e prefeituras que serão beneficiadas com emendas parlamentares destinadas pelos 24 deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Ao todo, o montante mobilizado chega a R$ 120 milhões, provenientes da Seguridade Social, que serão executados através de 15 secretarias de Estado.

Oficina em Cruzeiro do Sul orienta elaboração de planos de trabalho sociais

Oficina técnica detalha as etapas para a construção de planos de trabalho em conformidade com a legislação estadual/ Foto: Arte de divulgação

O presidente do Confoco, Jessé Tavares, reforça que a oficina é fundamental para evitar entraves burocráticos. “Nosso papel é garantir que as entidades apresentem planos bem estruturados e em total conformidade com a Lei 13.019, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Queremos que o recurso chegue na ponta com segurança jurídica”, explicou.

A programação aborda metodologias de rastreabilidade, zelo com o erário e o passo a passo para a celebração de instrumentos de fomento e colaboração. O público-alvo prioritário inclui associações rurais, agroextrativistas e entidades que prestam serviços essenciais nas áreas de assistência social e produção.

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Para a gestão estadual, o fortalecimento dessas instituições é o motor para o desenvolvimento das cadeias produtivas no interior. Ao capacitar quem conhece a realidade local, o governo busca transformar as indicações políticas em políticas públicas eficazes, garantindo que os investimentos resultem em benefícios reais para as comunidades mais isoladas do Vale do Juruá.

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