15/03/2026
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Oscar premia produções animadas com vitórias de Guerreiras do K-Pop e The Girl Who Cried Pearls

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Oscar premia produções animadas com vitórias de Guerreiras do K-Pop e The Girl Who Cried Pearls
Guerreiras do K-Pop/ Foto: Reprodução

A cerimônia do Oscar também reservou espaço para destacar produções animadas, com a definição dos vencedores nas categorias de melhor animação e melhor curta-metragem de animação.

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Na categoria de longa-metragem animado, o prêmio principal ficou com Guerreiras do K-Pop, que superou outras produções indicadas na disputa. Entre os concorrentes estavam Zootopia 2, Arco, Elio e A Pequena Amélie.

Oscar premia produções animadas com vitórias de Guerreiras do K-Pop e The Girl Who Cried Pearls

The Girl Who Cried Pearls/ Foto: Reprodução

Já na categoria dedicada aos curtas animados, a estatueta foi conquistada por The Girl Who Cried Pearls, que se destacou entre os indicados. Também disputavam o prêmio as produções Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan e The Three Sisters.

Oscar premia produções animadas com vitórias de Guerreiras do K-Pop e The Girl Who Cried Pearls

Guerreiras do K-Pop/ Foto: Reprodução

As categorias de animação tradicionalmente reúnem produções com diferentes estilos narrativos e visuais, desde grandes estúdios até projetos independentes. A premiação reconhece não apenas a qualidade técnica das obras, mas também a criatividade das histórias e das propostas artísticas apresentadas ao público.

Oscar premia produções animadas com vitórias de Guerreiras do K-Pop e The Girl Who Cried Pearls

The Girl Who Cried Pearls/ Foto: Reprodução

Com os resultados anunciados, as duas produções vencedoras passam a integrar a lista de animações reconhecidas pela Academia nesta edição da premiação, reforçando a diversidade de estilos e narrativas presentes no cinema animado contemporâneo.

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