15/03/2026
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Oscar registra raro empate em curta com atores e divide prêmio entre dois filmes

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Oscar registra raro empate em curta com atores e divide prêmio entre dois filmes
Two People Exchanging Saliva/ Foto: Reprodução

A cerimônia do Oscar registrou um momento incomum na categoria melhor curta-metragem com atores, quando dois filmes foram anunciados como vencedores após um empate na votação da Academia.

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As produções The Singers e Two People Exchanging Saliva dividiram a estatueta da categoria, superando os concorrentes Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy e O drama menstrual de Jane Austen.

Oscar registra raro empate em curta com atores e divide prêmio entre dois filmes

The Singers/ Foto: Reprodução

Empates no Oscar são extremamente raros. Em quase um século de premiação, isso aconteceu apenas seis vezes antes desse resultado. O caso mais famoso ocorreu em 1969, quando Barbra Streisand, por Funny Girl, e Katharine Hepburn, por The Lion in Winter, dividiram o prêmio de melhor atriz.

O empate mais recente até então havia sido registrado em 2013, quando os filmes Zero Dark Thirty e Skyfall compartilharam o prêmio de melhor edição de som.

Oscar registra raro empate em curta com atores e divide prêmio entre dois filmes

Two People Exchanging Saliva/ Foto: Reprodução

De acordo com as regras da Academia, quando dois indicados recebem exatamente o mesmo número de votos, ambos são declarados vencedores e recebem uma estatueta cada.

Oscar registra raro empate em curta com atores e divide prêmio entre dois filmes

The Singers/ Foto: Reprodução

A categoria de curta-metragem com atores tradicionalmente reúne produções independentes e experimentais que exploram novas narrativas cinematográficas em formato reduzido. Com o empate anunciado durante a cerimônia, o momento se tornou um dos episódios mais curiosos desta edição do Oscar e entrou para a lista de raras ocasiões em que a premiação consagrou dois vencedores em uma mesma disputa.

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