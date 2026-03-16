PF suspeita que empresária tenha usado compra de joias para lavar dinheiro ligada a Lulinha

A Polícia Federal (PF) investiga a empresária Roberta Luchsinger por suspeita de lavagem de dinheiro por meio da compra de joias no valor de R$ 474,5 mil, de acordo com documentos obtidos pela coluna. Segundo a corporação, Roberta seria o elo entre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Conforme apurado, transferências da empresa da empresária, RL Consultoria e Intermediações Eireli, para a Jival Comércio de Joias reforçariam a suspeita de dissimulação da origem dos recursos. As transações foram fatiadas, prática que, para a PF, pode indicar tentativa de ocultar a natureza e a origem do dinheiro.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que a RL Consultoria recebeu R$ 18,2 milhões, sendo que R$ 1,1 milhão veio da Brasília Consultoria Empresarial, de propriedade do lobista Careca do INSS. Parte do valor foi convertida em artigos de luxo, enquanto outros montantes foram destinados a Roberta, a seu pai Roberto Pedro Paulo Luchsinger e à Ski Brasil Viagens e Turismo.

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Segundo a PF, “transações com Jival Comércio de Joias (R$ 474.554,00) e Ski Brasil Viagens e Turismo (R$ 1.962.215,03) indicam possível lavagem por meio de artigos de luxo e turismo”.

A defesa de Roberta Luchsinger afirmou que todas as joias foram adquiridas regularmente, com notas fiscais e certificação de autenticidade. Em nota, o advogado Bruno Salles declarou: “Não há qualquer sentido em se falar em lavagem de dinheiro por meio da regular aquisição de bens, mediante transferências bancárias regulares e que são de uso pessoal”.

A investigação faz parte da Operação Sem Desconto, que apura fraudes em descontos de aposentadorias e pensões no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conforme a PF, Roberta atuaria como elo entre o lobista Careca do INSS e Lulinha, primogênito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a coluna, Roberta e Careca do INSS teriam tentado realizar lobby no Ministério da Saúde para beneficiar interesses de empresas de tecnologia e da World Cannabis. Roberta Luchsinger, neta do ex-banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, ganhou visibilidade ao prometer uma doação de R$ 500 mil a Lula durante bloqueio bancário na Operação Lava Jato.