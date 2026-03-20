20/03/2026
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Polícia apreende menores e retira armas de circulação no interior do Acre

Plácido de Castro é alvo da Operação Desarme; ação resulta na apreensão de arma, motocicleta e entorpecentes em combate qualificado ao tráfico

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Material apreendido inclui arma de fogo, munições e drogas que abasteciam grupos criminosos na região/ Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre (PCAC) desferiu um golpe importante contra a logística do crime organizado nesta quinta-feira (19). Através da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), o estado integrou a 1ª edição da Operação Desarme, uma mobilização de caráter nacional focada em asfixiar o tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos.

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No Acre, o epicentro das ações foi o município de Plácido de Castro. Com base em dados de inteligência e análise criminal, as equipes da Deic cumpriram ordens judiciais estratégicas que resultaram em duas prisões preventivas e duas prisões em flagrante. Além dos adultos detidos, cinco menores de idade foram apreendidos por envolvimento em práticas ilícitas.

Agentes da Deic durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no município de Plácido de Castro/ Foto: Reprodução

Durante as buscas, os policiais retiraram de circulação uma arma de fogo, diversas munições e uma quantidade significativa de entorpecentes. Uma motocicleta, supostamente utilizada para dar suporte às atividades criminosas na região de fronteira, também foi confiscada.

Inteligência e Integração

A Operação Desarme não é uma ação isolada, mas sim uma estratégia coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O objetivo é unificar o combate ao armamento ilegal em todo o país, seguindo as diretrizes da Doutrina Nacional de Atuação Integrada (DNAISP).

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O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, enfatizou que a precisão das prisões é fruto de um planejamento rigoroso. “A integração permite ações mais eficazes. No Acre, conseguimos retirar de circulação armamentos e indivíduos que alimentam a violência, reforçando nosso compromisso com a paz social”, afirmou o delegado.

As investigações da Polícia Civil continuam em curso. O foco agora é identificar outros braços dessas organizações e desarticular completamente os esquemas de tráfico de armas que tentam se consolidar no interior do estado.

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