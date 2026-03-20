Polícia apreende menores e retira armas de circulação no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) desferiu um golpe importante contra a logística do crime organizado nesta quinta-feira (19). Através da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), o estado integrou a 1ª edição da Operação Desarme, uma mobilização de caráter nacional focada em asfixiar o tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos.

No Acre, o epicentro das ações foi o município de Plácido de Castro. Com base em dados de inteligência e análise criminal, as equipes da Deic cumpriram ordens judiciais estratégicas que resultaram em duas prisões preventivas e duas prisões em flagrante. Além dos adultos detidos, cinco menores de idade foram apreendidos por envolvimento em práticas ilícitas.

Durante as buscas, os policiais retiraram de circulação uma arma de fogo, diversas munições e uma quantidade significativa de entorpecentes. Uma motocicleta, supostamente utilizada para dar suporte às atividades criminosas na região de fronteira, também foi confiscada.

Inteligência e Integração

A Operação Desarme não é uma ação isolada, mas sim uma estratégia coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O objetivo é unificar o combate ao armamento ilegal em todo o país, seguindo as diretrizes da Doutrina Nacional de Atuação Integrada (DNAISP).

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O coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, enfatizou que a precisão das prisões é fruto de um planejamento rigoroso. “A integração permite ações mais eficazes. No Acre, conseguimos retirar de circulação armamentos e indivíduos que alimentam a violência, reforçando nosso compromisso com a paz social”, afirmou o delegado.

As investigações da Polícia Civil continuam em curso. O foco agora é identificar outros braços dessas organizações e desarticular completamente os esquemas de tráfico de armas que tentam se consolidar no interior do estado.