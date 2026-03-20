20/03/2026
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Polícia Civil prende suspeito de assalto violento a residência no interior do Acre

De acordo com as investigações, o suspeito teria participado de uma ação criminosa junto com outros comparsas

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Polícia Civil prende suspeito de assalto violento a residência no interior do Acre
A Polícia Civil do Acre prendeu um jovem de 20 anos por participação em um assalto ocorrido no ano de 2025/ Foto: PCAC

A Polícia Civil do Acre cumpriu, nas primeiras horas desta sexta-feira (20), um mandado de prisão contra um jovem de 20 anos, identificado pelas iniciais C.P.L., investigado por participação em um assalto ocorrido no ano de 2025. A prisão foi realizada em Cruzeiro do Sul, após trabalho de investigação do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI).

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De acordo com as investigações, o suspeito teria participado de uma ação criminosa junto com outros comparsas, quando invadiram uma residência armados com uma pistola. No local, um casal e o filho adolescente da mulher foram rendidos.

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Segundo o relato das vítimas, os criminosos agiram com extrema violência e grave ameaça. Durante o assalto, a mulher chegou a ser enforcada, enquanto armas de fogo eram apontadas para a cabeça das vítimas, que eram obrigadas a entregar objetos de valor, especialmente ouro que os suspeitos acreditavam estar guardado no imóvel.

A prisão foi realizada pela equipe do NEPATRI, que localizou o investigado e efetuou a captura sem resistência.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os demais envolvidos no crime.

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