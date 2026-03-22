Polícia investiga maconha achada em canteiro central de avenida movimentada

Um fato inusitado atraiu a atenção de moradores e comerciantes de Jataí, em Goiás, nos últimos dias. Pés de maconha foram encontrados crescendo no canteiro central da Avenida Veriano de Oliveira Lima, uma das principais e mais movimentadas artérias da região central da cidade. A localização das plantas, cercada por um intenso fluxo de veículos e pedestres, gerou surpresa pela audácia da exposição em espaço público.

A origem dos recipientes onde as plantas se desenvolviam acrescenta uma camada de complexidade ao caso. De acordo com informações da Polícia Penal, os vasos decorativos foram fabricados por detentos do presídio local, como parte de um programa de ressocialização voltado ao trabalho e aprendizado de ofícios. Após a produção, os itens foram repassados à Prefeitura para compor o projeto de paisagismo e decoração urbana do município.

O Flagrante

A descoberta ocorreu durante uma inspeção de rotina. Policiais penais que passavam pela avenida identificaram que um dos vasos expostos não continha apenas a vegetação ornamental prevista, mas sim pés de maconha em desenvolvimento. Imediatamente, as plantas foram retiradas do local e encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil.

Investigação e Fiscalização

Até o momento, as autoridades não identificaram quem teria realizado o plantio se a semente já estava na terra utilizada na confecção dos vasos ou se alguém aproveitou a exposição pública para cultivar a erva. O episódio levanta questionamentos sobre a fiscalização dos espaços públicos e o monitoramento das áreas verdes da cidade.

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A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e identificar os responsáveis. Enquanto isso, o programa de ressocialização segue sob observação para entender se houve alguma falha no processo de entrega ou manutenção das peças decorativas enviadas à administração municipal.