21/03/2026
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Policial federal é atingido por flecha em operação contra garimpo ilegal

Flecha cravada no osso: policial de 31 anos é socorrido por grupo de elite após ataque em área de garimpo ilegal

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Policial federal é atingido por flecha em operação contra garimpo ilegal
Flecha cravada no osso: policial de 31 anos é socorrido por grupo de elite após ataque em área de garimpo ilegal/Foto: Reprodução

Um policial federal de 31 anos foi atingido por uma flecha no braço esquerdo durante uma operação de combate ao garimpo ilegal na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O incidente ocorreu na última quinta-feira (19), em uma região de difícil acesso marcada pela resistência de invasores e pela complexidade do relevo amazônico.

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Ferido durante a incursão, o agente recebeu atendimento imediato de colegas do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), a unidade de elite da Polícia Federal especializada em operações táticas de alto risco. Os agentes realizaram a imobilização do braço e garantiram que a flecha permanecesse estável até que o policial fosse transportado ao Hospital Geral de Roraima (HGR), na capital Boa Vista.

Policial federal é atingido por flecha em operação contra garimpo ilegal

Tensão em Roraima: agente da PF é ferido durante incursão na Raposa Serra do Sol, território alvo de invasões e explosivos/ Foto: Reprodução

Procedimento Médico

Na unidade hospitalar, exames de imagem revelaram que a flecha atravessou o braço e ficou cravada no osso. Apesar da gravidade, a equipe médica constatou que o policial apresentava quadro estável e sem sinais de choque. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico para a retirada do objeto e segue internado sob observação e cuidados médicos.

Cenário de Conflito

A Raposa Serra do Sol é a segunda maior terra indígena do Brasil em população, abrigando mais de 26 mil indígenas, segundo o Censo de 2022 do IBGE. Contudo, o território de 1,7 milhão de hectares tem sido alvo de intensa devastação por garimpeiros ilegais. Lideranças locais denunciam que os invasores têm utilizado explosivos para a extração mineral e promovido o aliciamento de jovens das comunidades.

Policial federal é atingido por flecha em operação contra garimpo ilegal

Operação contra garimpo termina com policial federal flechado; agente está estável após passar por procedimento cirúrgico em Boa Vista/ Foto: Reprodução

Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, a região abrange os municípios de Normandia e Uiramutã. O relevo acidentado, composto por serras como a de Pacaraima e o Monte Roraima, concentra ricas jazidas minerais e nascentes de rios, o que atrai a atividade criminosa e dificulta a fiscalização permanente das autoridades federais.

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