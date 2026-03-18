18/03/2026
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Projeto internacional de finanças climáticas seleciona estado por preservação ambiental

Aliança estratégica em Brasília busca destravar investimentos globais contra o desmatamento e acelerar a economia verde nos territórios amazônicos

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Projeto internacional de finanças climáticas seleciona estado por preservação ambiental
Representantes de órgãos ambientais discutem a implementação de novos padrões de integridade na Amazônia/ Foto: Edgar Marra/Pnud

O governo estadual consolidou sua posição de liderança na agenda ambiental global ao participar, nesta terça-feira (17), do lançamento do projeto Forest Finance Leveraged for High Integrity in the Amazon (FOLHA). A iniciativa é liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e conta com apoio da iniciativa internacional da Noruega (NICFI).

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O evento, realizado em Brasília, reuniu especialistas e gestores para alinhar o acesso a financiamentos climáticos de alta integridade. O reconhecimento da gestão local reflete os avanços na implementação do sistema jurisdicional de REDD+ (JREDD+), que integra conservação florestal com inclusão social.

Projeto internacional de finanças climáticas seleciona estado por preservação ambiental

Oficina de abertura do projeto internacional foca na governança participativa e repartição de benefícios/ Edgar Marra/Pnud

Jaksilande Araújo, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), destacou que a parceria com o Pnud é estratégica para aprimorar as capacidades institucionais. Segundo a gestora, o objetivo central é garantir que os recursos financeiros cheguem de forma justa às populações que atuam diretamente na guarda da floresta.

No aspecto jurídico, o procurador Rodrigo Neves ressaltou a importância da segurança institucional para atrair capital estrangeiro. O trabalho integrado entre as procuradorias da Amazônia Legal visa criar normas transparentes para a negociação de créditos de carbono, oferecendo previsibilidade aos investidores internacionais.

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Um dos diferenciais apresentados foi a experiência com o Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa). Com mais de 15 anos de existência, o modelo é pioneiro no Brasil e recentemente foi aprovado no padrão internacional ART, o que permite o registro formal de créditos de carbono em larga escala.

O projeto FOLHA atuará em eixos fundamentais como a conformidade técnica, salvaguardas sociais e capacitação institucional. A meta é superar gargalos jurídicos e fortalecer o monitoramento de resultados, preparando os estados para o mercado global de ativos ambientais.

O encontro encerra nesta quarta-feira (18), com foco na identificação de lacunas nos processos de verificação. A atuação conjunta dos estados amazônicos deve consolidar uma estratégia única para enfrentar os desafios de sustentabilidade e garantir a proteção dos territórios indígenas e extrativistas.

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