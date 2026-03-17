18/03/2026
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Em homenagem, sala de acolhimento do MPAC passa a se chamar Moisés Alencastro

Espaço passa a se chamar Sala Moisés Alencastro em reconhecimento à dedicação do servidor

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Sala de acolhimento do MPAC recebe nome de colunista Moisés Alencastro em homenagem
Sala de acolhimento no MPAC ganha o nome do colunista Moisés Alencastro/ Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre realiza, nesta terça-feira (17), às 14h30, a assinatura do ato que denomina a sala de acolhimento do Centro de Atendimento à Vítima como Sala Moisés Alencastro.

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A cerimônia será conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, e marca uma homenagem póstuma ao servidor que atuava no órgão.

Sala de acolhimento do MPAC recebe nome de colunista Moisés Alencastro em homenagem

Sala de acolhimento no MPAC ganha o nome do colunista Moisés Alencastro/ Foto: Reprodução

Moisés Alencastro integrava a equipe do CAV e foi assassinado em dezembro do ano passado. A data da homenagem coincide com o dia em que ele completaria mais um ano de vida.

A iniciativa reconhece a atuação do servidor no atendimento a vítimas e reforça a importância do trabalho desenvolvido pelo centro, que presta suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade.

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A denominação da sala representa um gesto institucional de memória e reconhecimento à contribuição deixada por Moisés Alencastro no exercício de suas funções.

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