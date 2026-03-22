22/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Isabelle Nogueira exalta a Amazônia em nova trend de drones
Sertanejo Luan Pereira é surpreendido por invasão de fã em show
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito

Saúde bucal nas escolas de Cruzeiro do Sul atende 4 mil alunos

Equipes do em Cruzeiro do Sul realizam média de 4 mil atendimentos anuais entre palestras e consultas.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Saúde bucal nas escolas de Cruzeiro do Sul atende 4 mil alunos
A cirurgiã-dentista Priscila Valente explicou a importância da prevenção e do uso de linguagem adaptada para o público infanto-juvenil/ Foto: Glédisson Albano/SEE

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio de sua representação em Cruzeiro do Sul, promoveu uma mobilização especial na última sexta-feira (20) para fortalecer o cuidado com a saúde dos estudantes acreanos. A ação, realizada na Escola Presbiteriana, integrou o calendário do Dia Mundial da Saúde Bucal e celebrou as duas décadas de existência do programa Brasil Sorridente no país.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre a SEE, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a gestão municipal. Durante o evento, os alunos participaram de palestras educativas, receberam orientações práticas sobre escovação e ganharam kits de higiene, além de passarem por triagens preventivas.

Saúde bucal nas escolas de Cruzeiro do Sul atende 4 mil alunos

O consultório odontológico fixo na Escola Tancredo Neves serve como referência para procedimentos clínicos/ Foto: Glédisson Albano/SEE

Cuidado contínuo e preventivo

De acordo com Aderlan Gomes, coordenador-geral da SEE em Cruzeiro do Sul, as atividades não se restringem a datas comemorativas. O cronograma de atendimentos odontológicos estende-se por todo o ano letivo, alcançando unidades de ensino tanto na zona urbana quanto na rural. A cirurgiã-dentista Priscila Valente reforçou que o foco principal é a educação: estimular hábitos saudáveis e uma alimentação equilibrada para evitar doenças bucais precoces.

Saúde bucal nas escolas de Cruzeiro do Sul atende 4 mil alunos

Estudantes da Escola Presbiteriana participaram de atividades educativas e receberam kits de higiene bucal na última sexta-feira (20)/ Foto: Glédisson Albano/SEE

Estrutura e Alcance

O Programa Saúde na Escola (PSE) mantém uma estrutura robusta na região, incluindo um consultório odontológico fixo instalado na Escola Tancredo Neves. No local, os estudantes têm acesso a procedimentos clínicos completos, como restaurações e extrações.

LEIA TAMBÉM: 

Instituto Maria Matos leva ações sociais e esportivas para comunidade rural de Sena

Imagens registram ação policial contra homem em suposto surto no Acre

Homem morre após grave acidente com motocicleta em Brasiléia

Segundo o coordenador do PSE na região, Natan Maurício Gomes, o impacto social da iniciativa é expressivo. “Somando os atendimentos em consultório e as ações itinerantes nas escolas, conseguimos alcançar uma média de 4 mil alunos”, destacou. O planejamento prevê que as equipes continuem percorrendo as instituições de ensino até o final do ano, com a meta de ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal em todos os municípios do Vale do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.