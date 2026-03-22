Saúde bucal nas escolas de Cruzeiro do Sul atende 4 mil alunos

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio de sua representação em Cruzeiro do Sul, promoveu uma mobilização especial na última sexta-feira (20) para fortalecer o cuidado com a saúde dos estudantes acreanos. A ação, realizada na Escola Presbiteriana, integrou o calendário do Dia Mundial da Saúde Bucal e celebrou as duas décadas de existência do programa Brasil Sorridente no país.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre a SEE, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a gestão municipal. Durante o evento, os alunos participaram de palestras educativas, receberam orientações práticas sobre escovação e ganharam kits de higiene, além de passarem por triagens preventivas.

Cuidado contínuo e preventivo

De acordo com Aderlan Gomes, coordenador-geral da SEE em Cruzeiro do Sul, as atividades não se restringem a datas comemorativas. O cronograma de atendimentos odontológicos estende-se por todo o ano letivo, alcançando unidades de ensino tanto na zona urbana quanto na rural. A cirurgiã-dentista Priscila Valente reforçou que o foco principal é a educação: estimular hábitos saudáveis e uma alimentação equilibrada para evitar doenças bucais precoces.

Estrutura e Alcance

O Programa Saúde na Escola (PSE) mantém uma estrutura robusta na região, incluindo um consultório odontológico fixo instalado na Escola Tancredo Neves. No local, os estudantes têm acesso a procedimentos clínicos completos, como restaurações e extrações.

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Segundo o coordenador do PSE na região, Natan Maurício Gomes, o impacto social da iniciativa é expressivo. “Somando os atendimentos em consultório e as ações itinerantes nas escolas, conseguimos alcançar uma média de 4 mil alunos”, destacou. O planejamento prevê que as equipes continuem percorrendo as instituições de ensino até o final do ano, com a meta de ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal em todos os municípios do Vale do Juruá.