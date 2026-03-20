20/03/2026
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Sem chuvas nas últimas 24 horas, nível do Rio Acre recua

Rio Acre marca 10,80 metros na medição desta manhã; Defesa Civil segue acompanhando o escoamento das águas vindas do interior

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Rio Acre
Rio Acre / Foto: ContilNet

Após um susto com a subida repentina registrada na última quinta-feira, o Rio Acre apresentou sinais de vazante em Rio Branco. Na medição oficial realizada às 05h23 desta sexta-feira (20), o manancial marcou 10,80 metros, uma redução de 30 centímetros em comparação aos 11,10 metros registrados no dia anterior.

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Rio Acre

Rio Acre /Foto: Marcos Vicentti

A oscilação para baixo está diretamente ligada à trégua nas precipitações. Segundo os dados técnicos, o acumulado de chuvas nas últimas 24 horas na capital foi de 00,00mm, um cenário bem diferente da última quarta-feira, quando o volume chegou a 26,60mm e impulsionou a subida das águas.

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Apesar do recuo, os órgãos de controle mantêm o estado de vigilância. Historicamente, o mês de março é marcado por “repiquetes”, onde o rio pode subir rapidamente devido a chuvas isoladas nas cabeceiras ou nos municípios vizinhos, mesmo que não chova na capital.

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