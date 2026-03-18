18/03/2026
ContilPop
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026
“Não aguento mais”: menina chora durante tarefa de casa por causa do próprio nome
Eliezer e Viih Tube relatam susto com ex-funcionária procurada pela polícia
Novo casal? Entenda a reação de Cauã Reymond ao ver fotos de beijão na praia

Tempo quente e abafado com chuvas pontuais deve predominar em todas as regiões do Acre

Meteorologista Davi Friale indica média probabilidade de chuvas fortes acompanhadas de raios em áreas isoladas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Previsão indica calor, umidade elevada e baixa probabilidade de temporais na maior parte da região.
Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O meteorologista Davi Friale confirmou que o tempo quente e abafado deve predominar em todo o estado nesta quarta-feira (18). O cenário será marcado por sol entre nuvens, com a ocorrência de chuvas passageiras e pontuais ao longo do dia.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima segue com características de calor intenso. Existe uma média probabilidade de chuvas fortes em áreas isoladas, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas.

A umidade relativa do ar deve apresentar variações significativas no período. Durante a tarde, os índices mínimos podem oscilar entre 60% e 70%, enquanto ao amanhecer a máxima deve atingir a marca de 100%.

Para o centro e oeste do estado, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão é semelhante. O tempo permanece abafado, com ventos soprando de fracos a calmos, mas com possibilidade de rajadas moderadas vindo da direção norte.

LEIA TAMBÉM: 

Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota” e ícone do cinema Blaxploitation

Setor de serviços do Acre inicia 2026 com forte queda e contraria crescimento nacional

Acre registra índice de inadimplência abaixo da média nacional e se destaca na Região Norte

As temperaturas máximas na capital e cidades vizinhas, como Porto Acre e Bujari, devem variar entre 30°C e 32°C. Já em municípios como Brasileia, Xapuri e Assis Brasil, os termômetros podem atingir marcas de até 33°C.

Nas regiões de Tarauacá e Feijó, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C, com máximas também chegando aos 33°C. Em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o calor deve ser ligeiramente menor, com picos de até 32°C durante a tarde.

Apesar da previsão de chuvas, a probabilidade de temporais severos ou ventos perigosos é considerada baixa pelo especialista. O monitoramento indica que a instabilidade faz parte da dinâmica climática comum para esta época do ano na região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.