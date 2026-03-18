Tempo quente e abafado com chuvas pontuais deve predominar em todas as regiões do Acre

O meteorologista Davi Friale confirmou que o tempo quente e abafado deve predominar em todo o estado nesta quarta-feira (18). O cenário será marcado por sol entre nuvens, com a ocorrência de chuvas passageiras e pontuais ao longo do dia.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima segue com características de calor intenso. Existe uma média probabilidade de chuvas fortes em áreas isoladas, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas.

A umidade relativa do ar deve apresentar variações significativas no período. Durante a tarde, os índices mínimos podem oscilar entre 60% e 70%, enquanto ao amanhecer a máxima deve atingir a marca de 100%.

Para o centro e oeste do estado, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão é semelhante. O tempo permanece abafado, com ventos soprando de fracos a calmos, mas com possibilidade de rajadas moderadas vindo da direção norte.

LEIA TAMBÉM:

As temperaturas máximas na capital e cidades vizinhas, como Porto Acre e Bujari, devem variar entre 30°C e 32°C. Já em municípios como Brasileia, Xapuri e Assis Brasil, os termômetros podem atingir marcas de até 33°C.

Nas regiões de Tarauacá e Feijó, as mínimas ficam entre 23°C e 25°C, com máximas também chegando aos 33°C. Em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o calor deve ser ligeiramente menor, com picos de até 32°C durante a tarde.

Apesar da previsão de chuvas, a probabilidade de temporais severos ou ventos perigosos é considerada baixa pelo especialista. O monitoramento indica que a instabilidade faz parte da dinâmica climática comum para esta época do ano na região.