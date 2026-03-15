16/03/2026
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‘Uma batalha após a outra’ vence roteiro adaptado e Sean Penn leva ator coadjuvante

Filme amplia destaque na premiação enquanto veterano ator conquista estatueta em categoria de atuação

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'Uma batalha após a outra' vence roteiro adaptado no Oscar/ Foto: Reprodução

O filme Uma batalha após a outra conquistou destaque na cerimônia do Oscar ao vencer a categoria de melhor roteiro adaptado. A produção superou concorrentes como Hamnet: A vida antes de Hamlet, Bugonia, Sonhos de trem e Frankenstein.

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A vitória reforçou a presença do longa entre os principais títulos da premiação, destacando a adaptação da obra para o cinema e sua construção narrativa.

'Uma batalha após a outra' vence roteiro adaptado e Sean Penn leva ator coadjuvante

Sean Penn/ Foto: Reprodução

Além do prêmio de roteiro, o filme também marcou presença na categoria de ator coadjuvante, que teve como vencedor Sean Penn, também integrante do elenco da produção vencedora do roteiro adaptado.

'Uma batalha após a outra' vence roteiro adaptado e Sean Penn leva ator coadjuvante

‘Uma batalha após a outra’ vence roteiro adaptado no Oscar/ Foto: Reprodução

Na disputa pelo prêmio estavam ainda Benicio Del Toro, também por sua atuação em Uma batalha após a outra, além de Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Pecadores e Stellan Skarsgård pelo filme Valor sentimental.

'Uma batalha após a outra' vence roteiro adaptado e Sean Penn leva ator coadjuvante

Sean Penn/ Foto: Reprodução

Com a vitória de Sean Penn, a produção reforçou sua presença entre os destaques da noite, acumulando reconhecimento tanto em categorias técnicas quanto nas áreas de atuação.

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