‘Uma batalha após a outra’ vence roteiro adaptado e Sean Penn leva ator coadjuvante

O filme Uma batalha após a outra conquistou destaque na cerimônia do Oscar ao vencer a categoria de melhor roteiro adaptado. A produção superou concorrentes como Hamnet: A vida antes de Hamlet, Bugonia, Sonhos de trem e Frankenstein.

A vitória reforçou a presença do longa entre os principais títulos da premiação, destacando a adaptação da obra para o cinema e sua construção narrativa.

Além do prêmio de roteiro, o filme também marcou presença na categoria de ator coadjuvante, que teve como vencedor Sean Penn, também integrante do elenco da produção vencedora do roteiro adaptado.

Na disputa pelo prêmio estavam ainda Benicio Del Toro, também por sua atuação em Uma batalha após a outra, além de Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Pecadores e Stellan Skarsgård pelo filme Valor sentimental.

Com a vitória de Sean Penn, a produção reforçou sua presença entre os destaques da noite, acumulando reconhecimento tanto em categorias técnicas quanto nas áreas de atuação.

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