Vereadora reforça luta por mediadores e inclusão de crianças com autismo em escolas de Sena

A mobilização de pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Sena Madureira ganhou o apoio da vereadora Lays Mayra (PSD), que também preside a Comissão de Educação da Câmara Municipal. A parlamentar esteve presente, nesta terça-feira (17), no Ministério Público do Estado do Acre, onde acompanhou de perto as reivindicações das famílias.

Durante o ato, Lays Mayra destacou que a cobrança por mediadores e melhores condições de ensino é legítima e urgente. Segundo ela, a situação se repete pelo segundo ano consecutivo, com crianças iniciando o período letivo sem o suporte necessário dentro das salas de aula.

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A vereadora ressaltou ainda que a ausência de profissionais de apoio compromete não apenas o aprendizado, mas também o processo de inclusão desses estudantes na rede municipal. Para ela, é fundamental que o poder público adote medidas imediatas para garantir os direitos previstos em lei.

“A gente está falando de um direito básico dessas crianças, que é o acesso à educação com dignidade. Não é possível que, pelo segundo ano seguido, elas comecem o ano letivo sem mediadores. Isso prejudica diretamente o desenvolvimento e a inclusão. Esperamos que o Ministério Público faça os encaminhamentos necessários e, a partir disso, a Comissão de Educação vai avaliar e tomar todas as medidas cabíveis para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível”, afirmou a parlamentar.

A participação da vereadora no movimento também reforça a pressão sobre o poder público municipal, em meio à crescente insatisfação das famílias. O caso agora segue sob acompanhamento do Ministério Público, enquanto os pais aguardam providências concretas para garantir melhores condições de ensino aos filhos.

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