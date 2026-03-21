Um momento que começou como um gesto de romance terminou em um acidente em uma ponte. Um casal foi flagrado em clima de descontração sobre o parapeito de proteção da estrutura, ignorando o risco evidente do local elevado e a ausência de equipamentos de segurança.

As imagens do flagrante mostram o instante em que o homem tenta levantar a mulher para que ela se sente no topo da estrutura de proteção. Durante a manobra, o homem perde o equilíbrio, fazendo com que ambos ultrapassem o limite do parapeito e caiam.

Alerta de Segurança

O episódio reforça os perigos de atitudes arriscadas em áreas elevadas. Autoridades de segurança costumam alertar que parapeitos e grades de proteção em pontes e viadutos são projetados exclusivamente para delimitar espaços e prevenir quedas acidentais, não devendo ser utilizados como assento ou suporte para fotos e interações.

Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre a localização exata do incidente ou sobre o estado de saúde das vítimas após a queda. O vídeo do ocorrido tem circulado como um alerta para a importância de manter a prudência em locais que ofereçam risco de queda livre.

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