21/03/2026
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Vídeo flagra casal caindo durante momento de romance e descontração

Casal sofre queda após atitude arriscada em estrutura de proteção

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Vídeo flagra casal caindo durante momento de romance e descontração
O casal estava em um momento de descontração sobre o parapeito antes do acidente ocorrer/ Foto: Reprodução

Um momento que começou como um gesto de romance terminou em um acidente em uma ponte. Um casal foi flagrado em clima de descontração sobre o parapeito de proteção da estrutura, ignorando o risco evidente do local elevado e a ausência de equipamentos de segurança.

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As imagens do flagrante mostram o instante em que o homem tenta levantar a mulher para que ela se sente no topo da estrutura de proteção. Durante a manobra, o homem perde o equilíbrio, fazendo com que ambos ultrapassem o limite do parapeito e caiam.

Vídeo flagra casal caindo durante momento de romance e descontração

O episódio serve de alerta para os perigos de realizar manobras arriscadas em locais altos e sem proteção/ Foto: Reprodução

Alerta de Segurança

O episódio reforça os perigos de atitudes arriscadas em áreas elevadas. Autoridades de segurança costumam alertar que parapeitos e grades de proteção em pontes e viadutos são projetados exclusivamente para delimitar espaços e prevenir quedas acidentais, não devendo ser utilizados como assento ou suporte para fotos e interações.

Vídeo flagra casal caindo durante momento de romance e descontração

O homem perdeu o equilíbrio no instante em que levantava a mulher para que ela se sentasse na estrutura/ Foto: Reprodução

Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre a localização exata do incidente ou sobre o estado de saúde das vítimas após a queda. O vídeo do ocorrido tem circulado como um alerta para a importância de manter a prudência em locais que ofereçam risco de queda livre.

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