Wagner Moura fala sobre representatividade latina e diz que jovens merecem ocupar espaço no cinema

O ator brasileiro Wagner Moura destacou a importância da representatividade latino-americana no cinema internacional e afirmou que a presença de artistas da região em grandes premiações pode inspirar novas gerações.

Durante entrevista relacionada à temporada de premiações, Moura comentou o impacto que esse reconhecimento pode ter para jovens profissionais que sonham em seguir carreira na indústria cinematográfica.

“Se isso acontecer, espero que signifique algo para jovens atores da América Latina, não só do Brasil, que eles sintam que pertencem a esse lugar e merecem estar nesses espaços.”

A declaração reforça o debate sobre a presença de artistas latino-americanos em produções de grande alcance e em premiações internacionais, como o Oscar.

Conhecido por trabalhos no cinema e na televisão, Wagner Moura tem se consolidado como um dos nomes brasileiros com maior projeção internacional. Ao longo da carreira, o ator participou de produções de destaque e ganhou reconhecimento global após interpretar o traficante Pablo Escobar na série Narcos.

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Para Moura, ampliar a presença de profissionais da América Latina em espaços de destaque do cinema mundial é fundamental para que novas gerações se sintam representadas e percebam que também podem alcançar esses palcos.