15/03/2026
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Wagner Moura fala sobre representatividade latina e diz que jovens merecem ocupar espaço no cinema

Ator brasileiro destacou importância de artistas da América Latina se reconhecerem em grandes premiações

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Wagner Moura fala sobre representatividade latina e diz que jovens merecem ocupar espaço no cinema
Wagner Moura fala sobre representatividade latina/ Foto: Instagram

O ator brasileiro Wagner Moura destacou a importância da representatividade latino-americana no cinema internacional e afirmou que a presença de artistas da região em grandes premiações pode inspirar novas gerações.

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Durante entrevista relacionada à temporada de premiações, Moura comentou o impacto que esse reconhecimento pode ter para jovens profissionais que sonham em seguir carreira na indústria cinematográfica.

Wagner Moura fala sobre representatividade latina e diz que jovens merecem ocupar espaço no cinema

Wagner Moura fala sobre representatividade latina/ Foto: Instagram

“Se isso acontecer, espero que signifique algo para jovens atores da América Latina, não só do Brasil, que eles sintam que pertencem a esse lugar e merecem estar nesses espaços.”

A declaração reforça o debate sobre a presença de artistas latino-americanos em produções de grande alcance e em premiações internacionais, como o Oscar.

Conhecido por trabalhos no cinema e na televisão, Wagner Moura tem se consolidado como um dos nomes brasileiros com maior projeção internacional. Ao longo da carreira, o ator participou de produções de destaque e ganhou reconhecimento global após interpretar o traficante Pablo Escobar na série Narcos.

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Para Moura, ampliar a presença de profissionais da América Latina em espaços de destaque do cinema mundial é fundamental para que novas gerações se sintam representadas e percebam que também podem alcançar esses palcos.

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