Com colete balístico, vereador acompanha protesto e relata ameaças em Sena Madureira

📸 Foto: ContilNet

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A manifestação de moradores do bairro Eugênio Areal, realizada na manhã desta quinta-feira (09), na rua Xiburema, em Sena Madureira, contou com a presença do vereador Dênis Araújo (PP), que chamou atenção ao participar do ato utilizando colete à prova de balas.

O uso do equipamento gerou questionamentos entre os moradores. Ao ser abordado, o parlamentar afirmou que tem recebido ameaças após expor, por meio das redes sociais, a realidade de diversos bairros do município. Segundo ele, há informações de que pessoas estariam articulando ações contra sua integridade física, embora tenha preferido não citar nomes.

Dênis Araújo lançou recentemente o quadro “Raio X da Cidade”, no qual percorre comunidades mostrando problemas de infraestrutura, principalmente relacionados às condições das ruas. De acordo com o vereador, a iniciativa tem causado incômodo em alguns setores.

Sobre sua presença no protesto, ele afirmou que atendeu a um convite dos próprios moradores para acompanhar a mobilização, que classificou como pacífica. O ato teve como principal reivindicação melhorias na rua Xiburema, uma das principais vias de acesso ao bairro e que enfrenta problemas constantes com buracos e lama.

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Além do colete, o vereador, que também é policial penal, estava armado, conforme previsto na legislação para o exercício da função. A situação chamou a atenção em meio ao clima de tensão registrado durante a manifestação. Mesmo com os episódios ao longo da manhã, o protesto seguiu de forma organizada, com os moradores reafirmando a cobrança por soluções definitivas para a infraestrutura do bairro.

“Eu não estou aqui para confrontar ninguém, estou aqui para ouvir a população. Esse colete é uma medida de precaução diante das ameaças que venho recebendo por mostrar a verdade sobre a situação das ruas da nossa cidade. Infelizmente, quando a gente expõe a realidade, acaba incomodando algumas pessoas. Mas não vou recuar. Fui convidado pelos moradores e estou aqui para apoiar essa luta legítima por melhorias. O que a população quer é dignidade, e isso precisa ser respeitado”, afirmou o vereador.