Policial civil Gleycy Costa conta sua trajetória no Fala Operacional

Conhecida como “Xerife”, servidora relembrou sua carreira na Polícia Civil, atuação estratégica e o impacto do esporte em sua vida

Nesta quinta-feira (30/07), o episódio 98 do Fala Operacional Podcast, apresentado por Kiuly Daniel, recebeu a policial civil Gleycy Costa, mais conhecida como “Xerife”, para uma conversa sobre sua trajetória profissional, os desafios da carreira policial e a transformação que encontrou no esporte e na promoção da qualidade de vida.

Integrante da Polícia Civil do Acre desde 2002, Gleycy ingressou na instituição por meio do primeiro Curso Integrado de Formação Policial, realizado em conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Logo no início da carreira, destacou-se pelo desempenho operacional e, em sua primeira lotação na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), assumiu a função de chefe de equipe.

Ao longo da carreira, também atuou na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como analista de informações, contribuindo para o planejamento e a produção de inteligência voltados à segurança pública.

Outro momento marcante de sua trajetória foi a atuação como representante do Governo do Estado do Acre em Brasília, onde permaneceu por nove anos. Nesse período, especializou-se na elaboração de projetos estratégicos e na captação de recursos, adquirindo experiência que contribuiu para o fortalecimento de políticas públicas e investimentos destinados ao estado.

De volta ao Acre, Gleycy decidiu unir disciplina, esporte e qualidade de vida ao criar a Trail Primor, iniciativa que se tornou referência na Região Norte em competições de corrida com obstáculos, reunindo atletas e incentivando a prática esportiva.

Durante o episódio, a policial também compartilhou um momento pessoal que marcou profundamente sua vida: a perda do pai, em dezembro de 2025. Segundo ela, o episódio trouxe novas reflexões sobre propósito, família e a importância de valorizar cada momento da vida.

Além da Trail Primor, Gleycy fundou um grupo de corrida que, segundo ela, vai muito além da prática esportiva.

“O grupo de corrida virou uma família. Aqui recebemos qualquer pessoa que queira praticar corrida. A única obrigação é participar dos treinamentos”, destacou.

Formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Gleycy afirmou que sempre procurou abraçar as oportunidades que surgiram ao longo da carreira, dedicando-se integralmente a cada função desempenhada, seja na atividade policial, na gestão pública ou nos projetos voltados ao esporte e à integração social.

O episódio evidenciou a trajetória de uma profissional que construiu sua carreira com dedicação, liderança e compromisso com o serviço público, mostrando que disciplina, preparo e perseverança podem abrir caminhos tanto na segurança pública quanto em iniciativas que promovem saúde, inclusão e qualidade de vida.

Se você perdeu este episódio, clique no link abaixo e assista na íntegra.