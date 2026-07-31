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Fernanda Arantes denuncia novas ameaças após levar cadeirada em show

Humorista fará novo BO após receber mensagens de intimidação.

Por Redação ContilNet
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Fernanda Arantes denuncia novas ameaças após levar cadeirada em show
Reprodução/Instagram @afernandaarantes

Comediante revelou que fará novo boletim de ocorrência após receber mensagens afirmando que a agressão “deveria ter sido uma facada”. Suspeita já foi indiciada pela Polícia Civil.

A comediante Fernanda Arantes voltou a se pronunciar publicamente sobre os desdobramentos da agressão sofrida durante uma apresentação de stand-up comedy em Santa Catarina.

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A artista revelou ter passado a receber novas mensagens de intimidação enviadas pela mesma mulher apontada como autora do ataque no palco.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Fernanda confirmou que pretende registrar um novo boletim de ocorrência por ameaça grave.

“Estou tendo que ler esse tipo de coisa: ‘se pudesse, teria sido uma facada, né, não uma cadeirada’. Vou precisar fazer esse boletim de ocorrência por ameaça”, desabafou Fernanda Arantes em registro divulgado pelo METRÓPOLES.

Relembre o caso e o indiciamento da suspeita

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o episódio envolveu agressões verbais, físicas e investigação policial:

  • Ataque no Palco: Durante um show em Santa Catarina, uma mulher da plateia começou a xingar a comediante e arremessou uma cadeira contra ela no palco. O registro viralizou em redes sociais.

  • Indiciamento Policial: A Polícia Civil confirmou o indiciamento da suspeita, identificada como Jéssica Souza Santos, pelos crimes de injúria e vias de fato.

  • Posicionamento da Artista: Fernanda afirmou que, apesar do impacto emocional fora dos palcos, continuará com suas apresentações de comédia e exigirá a responsabilização legal pelo caso.

Por que a comediante Fernanda Arantes fará um novo boletim de ocorrência?

A artista relatou ter recebido novas mensagens com ameaças de morte, afirmando que a agressão no palco “deveria ter sido uma facada, e não uma cadeirada”.

Qual foi a decisão da Polícia Civil sobre a mulher que jogou a cadeira?

A corporação confirmou o indiciamento da suspeita, identificada como Jéssica Souza Santos, pelos crimes de injúria e vias de fato.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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