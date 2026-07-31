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Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca

Criador de conteúdo celebrou interação em redes sociais.

Por Redação ContilNet
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Influenciador mostra suposta mensagem enviada por Virginia Fonseca
Instagram/Reprodução

Gutemberg Barbosa compartilhou captura de tela de interação com a influenciadora, que reatou recentemente o namoro com o jogador Vini Jr.

O influenciador digital Gutemberg Barbosa usou suas redes sociais para mostrar aos seguidores uma suposta troca de mensagens diretas que teve com a influenciadora Virginia Fonseca. No registro compartilhado, ele celebrou o comentário feito por Virginia a respeito de sua rotina de treinos.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação chamou a atenção dos internautas nas plataformas digitais.

“Lembrando de quando a Virginia me notou”, escreveu o influenciador na legenda do registro acompanhado pelo METRÓPOLES.

Bastidores da reconciliação com Vini Jr.

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a vida pessoal da influenciadora segue em destaque após a retomada de seu relacionamento com o atacante Vini Jr.:

  • Interação Digital: No print divulgado, Virginia teria elogiado o foco do influenciador em seus treinos de academia, ao que ele respondeu em tom descontraído.

  • Viagens e Encontros: Após oficializarem a volta do namoro, Virginia e Vini Jr. têm compartilhado registros de viagens e passeios pelo Rio de Janeiro.

  • Especulações de Bastidores: Veículos de imprensa e programas de televisão comentaram sobre supostos acordos de convivência e exposição reduzida durante os momentos do casal.

Quem é o influenciador que revelou a mensagem com Virginia Fonseca?

Trata-se de Gutemberg Barbosa, que compartilhou nos Stories do Instagram um print da interação com a influenciadora.

Qual foi o assunto da mensagem compartilhada pelo influenciador?

Virginia teria enviado um comentário elogiando o foco e a dedicação do criador de conteúdo durante seus exercícios físicos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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