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Coluna Márcia Abreu: amigas se reúnem em requintada Noite na Toscana

Muito além de um jantar, foi uma celebração da amizade verdadeira, da boa mesa e da arte de criar memórias

Por Márcia Abreu 31/07/2026 às 11:38
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Coluna Márcia Abreu: amigas se reúnem em requintada Noite na Toscana
Noite na Toscana celebra amizade e alta gastronomia em Rio Branco | Foto: Cedida

Uma mesa posta com delicadeza, taças em azul-cobalto, limões sicilianos, flores e muitos brindes deram o tom da encantadora Noite na Toscana, em mais um dos encontros idealizados pelas amigas Patrícia Rego, Márcia Abreu, Carol Leite, Maria Helena Leite, Marina Lavocat Ernesto, Mariane Lavocat Holanda e Mayra Tinôco em uma noite marcada por boa gastronomia, elegância, muitas risadas , pela leveza, boas conversas e incontáveis risadas.

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A experiência gastronômica levou a assinatura da talentosa chef Sueli Cardoso, que preparou um menu completo, da entrada à sobremesa, cuidadosamente inspirado nos sabores da Toscana.

Para brindar a noite, um elegante espumante de kombucha sem álcool, aromatizado com limão-siciliano e alecrim, conquistou as amigas e harmonizou perfeitamente com o clima acolhedor da recepção.

Muito além de um jantar, foi uma celebração da amizade verdadeira, da boa mesa e da arte de criar memórias. Daquelas noites que terminam, mas permanecem por muito tempo no coração.

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