Empreendedor afirma que a feira representa uma oportunidade estratégica para apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do ano

Aloísio Júnior apresenta a Aquiri Cachaçaria, empreendimento de Acrelândia/Foto: ContilNet

Um projeto familiar em Acrelândia, que começou de forma simples, hoje ultrapassa as fronteiras do Acre. A Aquiri Cachaçaria, especializada na produção artesanal de cachaça de alambique, participa da Expoacre 2026 apresentando um produto que já é comercializado em outros estados brasileiros e que iniciou sua trajetória no mercado internacional, com exportações para Lima, no Peru.

À frente do empreendimento está Aloísio Júnior, de 31 anos, que conta que a história da marca começou em 2017, a partir de uma ideia de seu pai. Depois de anos de estruturação e do processo de legalização da produção, a empresa passou a comercializar uma cachaça artesanal com padrão voltado para mercados mais exigentes. Atualmente, os produtos são vendidos no Acre, em Rondônia e já iniciaram o processo de exportação para a capital peruana.

Um dos destaques da marca é a tradicional cachaça de jambu, um dos sabores mais procurados pelos visitantes da feira. Segundo Aloísio, além da aceitação entre os consumidores da Região Norte, o produto também tem despertado a curiosidade de clientes de outras regiões do país, que passam a conhecer as características da bebida produzida na Amazônia.

Participando da Expoacre pela quarta vez, o empreendedor afirma que a feira representa uma oportunidade estratégica para apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do ano. “A Expoacre é a maior vitrine que temos no estado. As empresas se preparam durante todo o ano para estar aqui. É a oportunidade de mostrar que o Acre produz uma cachaça artesanal legalizada, inspecionada e com padrão de qualidade para competir em qualquer mercado”, destacou.

A presença da Aquiri Cachaçaria na Expoacre representa o crescimento de empreendimentos acreanos que apostam na produção regional com valor agregado.

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