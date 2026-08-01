Vítima aproveitou um momento de distração dos assaltantes para entrar em luta corporal com o suspeito. — Foto: Reprodução

Uma tentativa de assalto a um posto de combustível flutuante, localizado nas proximidades da rampa do Mercado Municipal, na região central de Tarauacá, terminou com três suspeitos presos no fim da tarde desta sexta-feira (31). A ação criminosa foi frustrada após a reação da vítima, com o apoio de funcionários do estabelecimento e de populares.

Segundo as informações apuradas, os suspeitos chegaram ao local em uma embarcação e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com uma arma de fogo, enquanto outro portava uma arma branca. Sob grave ameaça, os criminosos exigiram que fosse entregue todo o dinheiro do caixa.

Durante a ação, a vítima aproveitou um momento de distração dos assaltantes para entrar em luta corporal com o suspeito que portava a arma de fogo. No confronto, três disparos foram efetuados, provocando pânico entre clientes e pessoas que estavam nas proximidades. Apesar do susto, ninguém foi atingido. Um dos tiros acertou um veículo estacionado, causando apenas danos materiais.

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Sem conseguir concluir o roubo, os criminosos tentaram fugir pela margem do rio. Durante a fuga, parte do dinheiro caiu no chão. Um dos suspeitos foi alcançado e imobilizado por populares até a chegada da Polícia Militar. Os outros dois envolvidos também foram localizados e presos pelas equipes policiais durante as buscas.

Após a prisão, o trio foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde permaneceu à disposição da Justiça. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam a embarcação utilizada na ação criminosa, um motor e outros objetos que serão submetidos à perícia.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a participação individual de cada um dos suspeitos. Inicialmente, o caso foi registrado pelos crimes de tentativa de roubo e tentativa de homicídio, em razão dos disparos efetuados durante a ação.

As investigações seguem em andamento. A identificação dos suspeitos, bem como o resultado da audiência de custódia e outros desdobramentos do caso, deverão ser divulgados no decorrer da apuração.