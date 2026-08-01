Em quadriciclo, Bocalom prestigia a Cavalgada da Expoacre 2026

A concentração da Cavalgada reúne autoridades e um grande público antes do início do percurso

Junto da esposa, Bocalom prestigiou o evento | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa da tradicional Cavalgada da Expoacre 2026, realizada na manhã deste sábado (1), em Rio Branco. Ao lado da esposa, Kelen Bocalom, ele acompanha o desfile em um quadriciclo, integrando a comitiva que participa da abertura oficial da maior feira agropecuária do estado.

A concentração da Cavalgada reúne autoridades e um grande público antes do início do percurso. Durante o evento, Bocalom e Kelen percorrem o trajeto em meio aos participantes, cumprimentando o público e acompanhando um dos momentos mais tradicionais da Expoacre.

A Cavalgada é considerada o marco inicial da programação da Expoacre 2026 e reúne cavaleiros, amazonas, produtores rurais, comitivas e veículos autorizados, em um desfile que celebra a cultura e as tradições do Acre.

Após a Cavalgada, a Expoacre segue com uma extensa programação que inclui rodeio, exposições, feira de negócios, atrações culturais, gastronomia e shows nacionais, movimentando Rio Branco ao longo dos próximos dias.