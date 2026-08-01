Pajeco lança coleção inspirada na paixão brasileira pelo futebol e na arte urbana, com peças que resgatam memórias e identidade cultural

Camisetas trazem estampas inspiradas na arte urbana brasileira/Foto: ContilNet

A marca Pajeco acaba de lançar uma nova coleção de camisetas, que já está disponível para o público. Apostando na identidade cultural do país, as novas peças trazem estampas que celebram a forte relação do brasileiro com o futebol, indo muito além dos gramados.

O destaque da nova linha é a valorização da arte urbana e da memória afetiva local.

Em entrevista sobre o lançamento, José Rodolfo, diretor criativo da marca, explicou sobre a nova coleção.

“Essa nossa coleção fala sobre o amor do brasileiro sobre o futebol. Isso aqui é uma pintura de rua, é uma pintura que tem em uma parede, no colégio, então eu escolhi falar sobre esse amor, porque é Brasil o ano inteiro, a Copa vai, mas o futebol fica”, disse.

A nova coleção da Pajeco já se encontra à venda no ponto de atendimento físico localizado no Via Verde Shopping, trazendo opções para quem deseja vestir a identidade e a paixão pelo futebol brasileiro no dia a dia.

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