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Mailza recebe mães atípicas e acolhe reivindicações para ampliar tratamentos

Grupo Mães que se Acolhem entregou quatro ofícios com demandas

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Mailza recebe mães atípicas e acolhe reivindicações para ampliar tratamentos
Mães entregaram quatro demandas à governadora. — Foto: Assessoria

A governadora Mailza Assis recebeu, nesta sexta-feira (31), representantes do grupo Mães que se Acolhem (MQE) e acolheu as principais reivindicações apresentadas pelo coletivo para ampliar e agilizar o acesso a tratamentos destinados a pessoas atípicas. Durante a reunião, as mães entregaram quatro ofícios com demandas voltadas às áreas de saúde, educação e assistência social.

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O encontro reuniu pouco mais de dez integrantes do grupo, que conta com 96 mães. Além de cobrar maior agilidade nos atendimentos, as representantes defenderam o fortalecimento de políticas públicas voltadas às famílias que convivem com a realidade da atipicidade.

A fundadora e coordenadora do coletivo, Alcilene da Silva, afirmou que a reunião representa um passo importante na luta do grupo por reconhecimento e atenção do poder público.

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“Há anos buscamos ser ouvidas. A entrega desses documentos simboliza a esperança de que nossas demandas sejam analisadas com atenção e tratadas conforme as prioridades”, destacou.

Criado como uma rede de apoio entre mães, o MQE se consolidou como um espaço de acolhimento e defesa de direitos, reunindo famílias que enfrentam desafios relacionados à inclusão e ao acesso a serviços públicos.

Ao receber as representantes, Mailza destacou a importância do diálogo com a sociedade civil e afirmou que ouvir as demandas das famílias é fundamental para a construção de políticas públicas mais inclusivas. Segundo a governadora, encontros como esse fortalecem a aproximação entre o governo e a população e permitem identificar prioridades para aprimorar os serviços oferecidos pelo Estado.

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