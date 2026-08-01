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Prefeito Alysson Bestene marca presença na Cavalgada 2026

Segundo Alysson, a Expoacre é um dos eventos mais importantes do calendário acreano

Por Juan Vinícius, ContilNet
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O prefeito participou da abertura da Cavalgada | Foto: ContilNet
O prefeito participou da abertura da Cavalgada | Foto: Juan Diaz, ContilNet

A tradicional Cavalgada da Expoacre 2026 também contou com a participação do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene.

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Durante o evento, realizado na manhã deste sábado (1º), o gestor destacou a importância da festa para a cultura e a economia do estado, além do trabalho da prefeitura no evento.

Segundo Alysson, a Expoacre é um dos eventos mais importantes do calendário acreano e mobiliza milhares de pessoas todos os anos.

“É uma festa tradicional. A população vem, prestigia, é uma festa maior que nós temos no nosso estado, a ExpoAcre. E a população precisa ser bem acolhida, bem cuidada e a cidade a gente tem buscado fazer isso”, disse.

O prefeito ressaltou que a administração municipal atua para garantir uma cidade organizada e preparada para receber os visitantes durante a feira.

“A população merece uma festa bem organizada e acolhedora. A Prefeitura está presente, apoiando esse grande evento realizado pelo Governo do Estado e fortalecendo essa parceria. Após a cavalgada, nossas equipes seguem trabalhando para manter a cidade limpa e bem cuidada, tanto ao longo da Via Chico Mendes quanto no Parque de Exposições”, afirmou.

O prefeito também reconheceu o trabalho dos servidores municipais envolvidos na organização e manutenção dos espaços públicos durante a Expoacre.

“A gente vai manter a cidade limpa, bem cuidada, aqui ao longo da Chico Mendes, vamos estar presentes lá no parque, também com todo esse time, com esses guerreiros aqui, trabalhadores que trabalham no sol, na chuva Para manter essa cidade cada vez melhor”, disse.

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