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Sem Fronteiras: internet 100% acreana atende 24 horas sem uso de robôs

O diferencial foi destacado pelo CEO da empresa, Rian Souza, durante entrevista ao estúdio do ContilNet

Por Matheus MelloAtualizado
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Sem Fronteiras: internet 100% acreana atende 24 horas sem uso de robôs
Rian ressaltou que os clientes da Sem Fronteiras não são atendidos por sistemas automatizados/Foto: ContilNet

Em um mercado cada vez mais marcado pelo atendimento automatizado, a provedora Sem Fronteiras, empresa 100% acreana, aposta em um caminho diferente: oferecer suporte humanizado aos clientes durante 24 horas por dia.

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O diferencial foi destacado pelo CEO da empresa, Rian Souza, durante entrevista ao estúdio do ContilNet, montado na Expoacre 2026. Segundo ele, a proposta da empresa é manter toda a operação sob responsabilidade da própria equipe, sem terceirização dos serviços.

“Internet por internet a gente sabe que existem várias. O nosso diferencial é ser uma empresa genuinamente acreana e preservar o princípio de não terceirizar. Todos os níveis de atendimento são feitos pela nossa equipe, e isso garante mais humanidade e praticidade para quem precisa de suporte”, afirmou.

Rian ressaltou que, ao contrário do que ocorre em muitas empresas do setor, os clientes da Sem Fronteiras não são atendidos por sistemas automatizados.

“Nós temos um call center humanizado. Você não fala com robô. Quando o cliente entra em contato pelo WhatsApp ou liga para a empresa, ele conversa com uma pessoa preparada para resolver a situação”, explicou.

Outro destaque apresentado pelo CEO é a disponibilidade do suporte durante todo o dia, inclusive durante a madrugada.

“É atendimento humanizado 24 horas. Pode ligar de madrugada que nossa equipe está pronta para atender. Isso é muito importante, principalmente para quem depende da internet nesse horário, como os gamers e pessoas que trabalham à noite”, disse.

Com atuação no Acre, a Sem Fronteiras oferece serviços de internet banda larga e tem apostado na proximidade com os clientes como um dos principais pilares da marca, reforçando a proposta de unir tecnologia e atendimento personalizado.

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