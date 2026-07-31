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Governo publica classificação para vagas remanescentes do INSS

Publicação no Diário Oficial contempla especialidades de nível superior do CNU

Por Redação ContilNet
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Governo publica classificação para vagas remanescentes do INSS

O Governo Federal oficializou a publicação da classificação dos candidatos aprovados para o preenchimento de 194 vagas adicionais e remanescentes no cargo de Analista do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O documento foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) e traz os nomes dos habilitados em diversas especialidades médicas, técnicas e de apoio administrativo oriundas do Concurso Nacional Unificado (CNU).

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A relação abrange a recomposição de 34 vagas que não foram preenchidas nas etapas anteriores do certame, somadas ao provimento suplementar de 160 vagas autorizadas pela Presidência da República.

Reforço de Quadros: O provimento adicional busca amenizar a carência de profissionais técnicos nas agências do país, abrangendo áreas como Serviço Social, Fisioterapia, TI, Engenharia e Direito.

Distribuição das especialidades, trâmite no ministério e novos pedidos

A liberação das chamadas adicionais ocorre paralelamente às articulações da gestão do órgão para garantir a autorização de uma nova seleção de grande porte. De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo veículo especializado Folha Dirigida, a classificação publicada contempla demandas urgentes da autarquia.

Conforme o levantamento do quadro de vagas e os dados revelados na cobertura da Folha Dirigida, a estrutura das chamadas e das solicitações governamentais organiza-se da seguinte forma:

  • Vagas Remanescentes: A apuração da Folha Dirigida confirma 34 postos divididos em áreas como Serviço Social (15), Fisioterapia (5), Estatística (5), Tecnologia da Informação (4), Psicologia (1), Direito (1) e Engenharia Civil e Mecânica;

  • Vagas Adicionais: O levantamento da Folha Dirigida aponta 160 oportunidades adicionais com destaque para Serviço Social (80), Fisioterapia (40), Direito (9), Psicologia (4), Terapia Ocupacional (3) e TI (10);

  • Avanço de Novo Pedido: Conforme apurado pela Folha Dirigida, o processo de solicitação para um novo concurso com 8.500 vagas (7 mil para técnico e 1,5 mil para analista) avançou internamente e chegou ao gabinete do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz;

  • Estratégia Gradual: Segundo dados trazidos pela Folha Dirigida, a autarquia também possui um pedido mais amplo de 10 mil vagas em análise no MGI, mas trabalha com a expectativa emergencial de obter aval para ao menos 2 mil nomeações.

Fontes consultadas pela Folha Dirigida no Governo Federal indicam que, devido às diretrizes do período eleitoral, a tendência é que novas autorizações formais para concursos federais sejam avaliadas e concedidas somente após a conclusão do pleito de outubro.

FAQ

Como foram distribuídas as 194 vagas contempladas na classificação do INSS?

Segundo apuração da Folha Dirigida, foram divulgadas 34 vagas remanescentes de convocações anteriores e 160 vagas adicionais autorizadas pelo governo no cargo de analista.

Qual o requisito e o salário do cargo de Técnico do Seguro Social no INSS?

Conforme divulgado pela Folha Dirigida, a função exige nível médio completo e oferece remuneração inicial de R$ 6.041,63.

Quando o Governo Federal deve analisar os novos pedidos de concurso do INSS?

De acordo com os dados citados pela Folha Dirigida, a expectativa é de que novos avais para concursos federais sejam avaliados após o período eleitoral.

Acompanhe os diários oficiais para conferir a lista completa de nomeações por especialidade, prepare sua documentação para a posse e continue acompanhando os andamentos dos pedidos de novos editais no MGI. Escolha a sua carreira de foco e acompanhe todas as notícias sobre concursos públicos, cronogramas, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Q Concursos, Folha Dirigida
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