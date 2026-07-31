Homem viaja com amante, morre e esposa descobre traições após velório

Reprodução/Redes Sociais

Um relato chocante que mistura luto, traição e reviravoltas tomou conta das redes sociais nos últimos dias. A arquiteta e engenheira civil Kaline Macêdo compartilhou publicamente como descobriu que o homem com quem viveu por 12 anos mantinha uma vida oculta, dividida entre três relacionamentos extraconjugais simultâneos.

O marido morreu aos 41 anos em um acidente automobilístico ocorrido em Salvador (BA), no momento em que retornava de uma viagem realizada ao lado de uma das amantes.

Reviravolta no Funeral: A desconfiança sobre o comportamento do homem começou durante o próprio velório, quando familiares notaram a presença e conversas suspeitas de outras mulheres no local.

Suspeita no funeral, revelação das redes e desabafo da viúva

A descoberta da conduta manipuladora do falecido desdobrou-se em etapas dolorosas para a família. De acordo com as declarações prestadas pela arquiteta e os detalhes apurados pelo portal de notícias Metrópoles, a mãe de Kaline foi a primeira a perceber a situação incomum na despedida.

Conforme o relato pessoal e as informações apuradas e divulgadas pelo Metrópoles, a sequência dos fatos organizou-se nos seguintes pontos centrais:

Diálogo no Velório: A matéria do Metrópoles detalha que a mãe de Kaline conversou com uma visitante e descobriu que a mulher acompanhava a namorada do falecido, que mantinha relação com ele há três anos;

Múltiplas Relações: Segundo apuração do Metrópoles , o homem mantinha um relacionamento com uma estagiária de 19 anos da empresa onde trabalhava, além de outras duas mulheres que acreditavam ter exclusividade;

Revelação Posterior: Conforme registrado pelo Metrópoles , a mãe decidiu poupar a filha no dia do sepultamento, confirmando as suspeitas dez dias depois, quando Kaline começou a ver indícios nas redes sociais;

Comportamento Manipulador: Em seu desabafo repercutido pelo Metrópoles, Kaline contou que tentava encerrar o casamento há três anos, mas sofria com perseguições e manipulações por parte do companheiro.

A publicação da engenheira sobre o caso ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações, recebendo milhares de mensagens de apoio e relatos de mulheres que vivenciaram situações semelhantes.

FAQ

Como a esposa descobriu as traições do marido falecido?

Segundo apuração do Metrópoles, as suspeitas começaram no velório após conversas da mãe da vítima com presentes e foram confirmadas dez dias depois pelas redes sociais.

Quantos relacionamentos extraconjugais o homem mantinha?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, ele mantinha três relacionamentos paralelos simultaneamente, incluindo uma relação com uma estagiária do seu trabalho.

Onde ocorreu o acidente e a revelação do caso?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o acidente e o velório ocorreram em Salvador, na Bahia.

Acompanhe os desdobramentos de histórias marcantes das redes sociais, confira relatos de superação pessoal e veja as principais tendências de comportamento do mundo digital. Fique por dentro de todas as notícias sobre entretenimento, virais, famosos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles