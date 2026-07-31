Resultados das loterias de 31 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 31 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dupla Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Dupla Sena, Quina, Lotomania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Dupla Sena, Quina, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2990
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio11 – 13 – 14 – 25 – 35 – 38
- 2º sorteio07 – 15 – 19 – 23 – 40 – 46
- Próximo concurso03/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7080
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 19 – 24 – 39 – 49
- Próximo concurso01/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3750
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25
- Próximo concurso01/08/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 2.417.456,47
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2957
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas00 – 01 – 09 – 10 – 12 – 13 – 18 – 25 – 35 – 37 – 38 – 46 – 54 – 72 – 79 – 80 – 82 – 83 – 84 – 91
- Próximo concurso03/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1260
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 09 – 11 – 15 – 21 – 30
- Mês da SorteAbril
- Próximo concurso01/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 880
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas7 – 4 – 3 – 5 – 8 – 7
- Próximo concurso03/08/2026
- SituaçãoAcumulou