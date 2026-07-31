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Resultado da Quina, Dupla Sena e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 31 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 31 de julho de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 31 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 31 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dupla Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Dupla Sena, Quina, Lotomania.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados5
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Dupla Sena, Quina, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2990

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio11 – 13 – 14 – 25 – 35 – 38
  • 2º sorteio07 – 15 – 19 – 23 – 40 – 46
  • Próximo concurso03/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2990

Resultado oficial

Quina

Concurso 7080

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 19 – 24 – 39 – 49
  • Próximo concurso01/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7080

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3750

3 ganhadoresR$ 2.417.456,47

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25
  • Próximo concurso01/08/2026
  • Situação3 ganhadores • R$ 2.417.456,47

Ver resultado completo do concurso 3750

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2957

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas00 – 01 – 09 – 10 – 12 – 13 – 18 – 25 – 35 – 37 – 38 – 46 – 54 – 72 – 79 – 80 – 82 – 83 – 84 – 91
  • Próximo concurso03/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2957

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1260

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 03 – 09 – 11 – 15 – 21 – 30
  • Mês da SorteAbril
  • Próximo concurso01/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1260

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 880

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas7 – 4 – 3 – 5 – 8 – 7
  • Próximo concurso03/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 880

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.
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