Grupo invade farmácia, arromba cofre e abandona R$ 3,4 mil durante fuga

Tanto os valores quanto os objetos apreendidos foram entregues na delegacia

Durante fuga, homens abandonam R$ 3,4 mil/Foto: PMAC

Uma quantia de R$ 3.468 em espécie e ferramentas foram apreendidas pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na madrugada deste sábado (1º), após um arrombamento a uma farmácia na Avenida Sobral, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, os suspeitos conseguiram fugir.

O acionamento ocorreu quando o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) foi informado sobre a presença de invasores no estabelecimento. Com a autorização de entrada, a equipe policial entrou no imóvel fechado para realizar as vistorias.

Durante a inspeção, um dos suspeitos foi visto fugindo pelos fundos. Nas diligências pelo entorno, um dos indivíduos ameaçou a guarnição ao apontar uma arma de fogo, o que levou um policial a disparar para conter a agressão, embora o suspeito tenha prosseguido com a fuga.

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Os criminosos invadiram o local pelo telhado e alcançaram a sala da gerência, onde conseguiram arrombar um cofre e tentaram forçar um segundo, sem sucesso. Diversas ferramentas empregadas na invasão foram deixadas no interior.

Ao sair, o grupo acabou abandonando malotes e uma mochila com moedas, cédulas e ferramentas que podem ter sido utilizadas no arrombamento. A contagem final do montante recuperado totalizou R$ 3.468.

Tanto os valores quanto os objetos apreendidos foram entregues na delegacia especializada para os devidos trâmites legais. A Polícia Civil assumiu o caso para identificar e prender os responsáveis.